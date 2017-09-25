أخبار محلية 25 أيلول 2017 - 07:34 25/09/2017 07:34:33 رابطة التعليم الثانوي تدعو للاضراب العام والشامل غدا

الهيئة دعت للمشاركة الكثيفة في الاعتصام الذي سيقام في ساحة رياض الصلح

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LBCI News Lebanon

دعت الهيئة الادارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الى الاضراب العام والشامل غدا والمشاركة الكثيفة في الاعتصام الذي سيقام في ساحة رياض الصلح أثناء انعقاد جلسة مجلس الوزراء. الإعلان