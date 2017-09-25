أخبار محلية
25 أيلول 2017 - 07:34
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رابطة التعليم الثانوي تدعو للاضراب العام والشامل غدا

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رابطة التعليم الثانوي تدعو للاضراب العام والشامل غدا
دعت الهيئة الادارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الى الاضراب العام والشامل غدا والمشاركة الكثيفة في الاعتصام الذي سيقام في ساحة رياض الصلح أثناء انعقاد جلسة مجلس الوزراء.
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