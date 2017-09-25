فرنسا تعمل على دعم مميز للجيش اللبناني...عون: الحرب في سوريا ستنتهي قريبا

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اعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تقديم الدعم للجيش اللبناني والاجهزة الامنية كما سيتم العمل على مستوى اكبر من خلال مؤتمر لدعم الجيش اللبناني.ولفت ماكرون بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، خلال مؤتمر صحافي مشترك، الى ان فرنسا ستعمل مع لبنان والامم المتحدة لمواجهة أزمة اللجوء السوري، مشيدا بجهود لبنان في استقباله للنازحين.وأكد أن سياسة النأي بالنفس التي تتبعها الحكومة اللبنانية افضل وسيلة للمحافظة على استقرار لبنان.كما نوه بالتقدم الحاصل في لبنان منذ انتخاب رئيس للجمهورية خصوصا على صعيد اقرار قانون جديد للانتخابات العامة وضرب الارهاب.من جهته، اعلن عون انه مع العودة الآمنة للنازحين السوريين التي تكون في عدم تحويل القضية الى أمر واقع للتوطين لأن لبنان لا يمكن ان يقبل بهذا الامر تحت اي ظرف كان.وعن الحرب في سوريا، كشف عون انها "باتت قريبة من وضع اوزارها، وبوادر الحل السلمي بدأت تلوح في الافق، وننتظر نجاح المفاوضات."ووجه عون دعوة لماكرون وعقيلته لزيارة لبنان في الربيع المقبل.