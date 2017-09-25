ماكرون أولم على شرف عون: تعريض وطننا للخطر هو بمثابة عملية انتحارية للجميع

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أولم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على شرف الرئيس ميشال عون والوفد المرافق في حضور أكثر من 200 مدعو.ماكرون اعتبر أن وجود هذا العدد الكبير من النازحين في لبنان أمر لا يمكن تصوره، وقال:"نحن سنساعد اللبنانيين بهذا الامر وسنحاول التوصل الى حل في سوريا لاعادتهم الى بلدهم".ماكرون أضاف:"يربطنا ماض وحاضر مع لبنان وسنقوم ببناء مستقبلنا سويا".بدوره اشار الرئيس عون الى أن "لبنان اليوم مهدد وهو يقاتل الارهاب والتطرف ولا زلنا نحبط مخططات تهدف للنيل من وجودنا ولبنان يرزح تحت أعباء النازحين ما يهدد التوازن والاستقرار".عون شدد على ان "لبنان لن يسمح أبدا بالتوطين"، لافتا الى أن "تعريض وطننا للخطر هو بمثابة عملية انتحارية للجميع".وأضاف:"نجحنا باعتماد قانون انتخابي جديد وتنتظر لبنان ورشة كبرى في مختلف القطاعات ولذلك اتخذت لعهدي شعار التغيير والاصلاح".وتوجه عون لماكرون قائلا: "أناشدكم وأدعوكم الى دعم لبنان ليبقى مثالا للسلام الحقيقي في الشرق الاوسط".