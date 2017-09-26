اعتصامات في رياض الصلح...وجلسة للحكومة لبحث مصير السلسلة

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LBCI News Lebanon

اعتبر وزير الداخلية نهاد المشنوق ان هناك مبالغة بالكلام عن ان الاستقرار الحكومي بخطر. وأكد وزير الرياضة والشباب محمد فنيش قبيل جلسة مجلس الوزراء ان سلسلة الرتب والرواتب حق لا يمكن الا ان يدفع، مشيرا الى ان الامر يحتاج الى نقاش لتأمين التمويل.

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وقال وزير العدل سليم جريصاتي: "سيكون هناك قرار بإعطاء السلسلة ولا مانع من طرح وزير المال بشرط ان يكون متكاملاً". كما اكد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا التويني انه سيكون هناك حل اليوم والسلسلة ستعطى. فيما أعلن وزير الاعلام ملحم الرياشي انه غير متأكد من قرار اعطاء السلسلة اليوم.

ويبحث مجلس الوزراء في جلسته اليوم مصير سلسلة الرتب والرواتب بعد تعليق المجلس الدستوري قانون الضرائب.