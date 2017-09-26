أخبار محلية
26 أيلول 2017 - 04:55
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اعتصامات في رياض الصلح...وجلسة للحكومة لبحث مصير السلسلة

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اعتصامات في رياض الصلح...وجلسة للحكومة لبحث مصير السلسلة

اعتبر وزير الداخلية نهاد المشنوق ان هناك مبالغة بالكلام عن ان الاستقرار الحكومي بخطر.

 

وأكد وزير الرياضة والشباب محمد فنيش قبيل جلسة مجلس الوزراء ان سلسلة الرتب والرواتب حق لا يمكن الا ان يدفع، مشيرا الى ان الامر يحتاج الى نقاش لتأمين التمويل.

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وقال وزير العدل سليم جريصاتي: "سيكون هناك قرار بإعطاء السلسلة ولا مانع من طرح وزير المال بشرط ان يكون متكاملاً".

 

كما اكد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا التويني انه سيكون هناك حل اليوم والسلسلة ستعطى.

 

فيما أعلن وزير الاعلام ملحم الرياشي انه غير متأكد من قرار اعطاء السلسلة اليوم.

 
ويبحث مجلس الوزراء في جلسته اليوم مصير سلسلة الرتب والرواتب بعد تعليق المجلس الدستوري قانون الضرائب. 
 

الى ذلك، نظمت اعتصامات في ساحة رياض الصلح قبيل الجلسة.

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