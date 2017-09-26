الكتائب: اجتماع باسيل - المعلم انزلاق خطير نحو ضرب السيادة

رأى حزب الكتائب في المقابلات الإعلامية التي حصلت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، واجتماع وزير الخارجية اللبنانية بنظيره السوري، انزلاقا خطيرا نحو ضرب السيادة ومبدأ الحياد، وتطبيعا مع النظام السوري، ونسفا للبيان الوزاري، وتشويها لصورة لبنان على الصعيد الاقليمي والدولي، وتأكيدا للسيطرة الكاملة لمنطق السلاح غير الشرعي، واعتبر الحزب ان كل ذلك، يؤكد مجددا صوابية مواقفه الممتدة من مرحلة الانتخابات الرئاسية وحتى اليوم



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ونوه الحزب

في اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل

، بقرار المجلس الدستوري إبطال قانون الضرائب، مؤكداً أن "الكتائب" يخوض معركة سلسلة الرتب والرواتب الى جانب مستحقيها حتى حصولهم عليها كاملة، ويحذر السلطة السياسية، من المس بها ، بعدما باتت حقا مشروعا ومكتسبا للمستفيدين منها، جازماً ان المشكلة ليست في تمويل السلسلة بل في ارقام العجز في المالية العامة، نتيجة تنامي الهدر والفساد، لسلطة لم تجد امامها الا التهويل على الموظفين، والهروب من مسؤولياتها

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