تاغ هوير تطلق معرضاً حصرياً في بيروت احتفالاً بالفن والإبداع

في إطار تعزيز التزامها بالفن والمجال الإبداعي، استضافت علامة ’تاغ هوير‘ فعاليةً متميزةً تمّ من خلالها عرض مجموعة من لوحات فنان الجرافيتي الشهير أليك مونوبولي، إضافة إلى إطلاق مسابقة لرسومات الجرافيتي بعنوان ’بيروت ستريت آرت.

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أعلنت علامة ’تاغ هوير‘ عن تعيينها فنان الجرافيتي الشهير أليك مونوبلي ليكون مصدر الإلهام والتحفيز الفني للدار. وتبدو هذه الخطوة طبيعية للغاية بالنسبة لشخصية مثل جان كلود بيفير، الرئيس التنفيذي لشركة ’تاغ هوير‘ ورئيس قطاع الساعات في مجموعة LVMH، خاصةً في ظلّ الاهتمام الدائم الذي توليه العلامة بمفردات الإبداع والابتكار.

وستتاح الفرصة أمام هواة ومحبي هذا الفن الحيوي على امتداد منطقة الشرق الأوسط لاستمتاع بمعرض حصري لأعمال أليك مونوبولي، وذلك أمام متجر ’تاغ هوير‘ في أسواق بيروت وسط العاصمة اللبنانية يوم 30 أغسطس اعتباراً من الساعة 6 مساءً.