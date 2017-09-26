أخبار محلية
26 أيلول 2017 - 08:55
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لا قرار للحكومة... وجلسة الخميس لإستكمال النقاش بموضوع السلسلة

لا قرار للحكومة بموضوع السلسلة... Lebanon, news ,lbci ,أخبار مجلس الوزراء, لبنان,سلسلة الرتب والرواتب,لا قرار للحكومة بموضوع السلسلة...
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لا قرار للحكومة... وجلسة الخميس لإستكمال النقاش بموضوع السلسلة
ارجأ مجلس الوزراء البت في موضوع سلسلة الرتب والرواتب الى الخميس المقبل التي ستنعقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
 
وكان مجلس الوزراء قد انعقد قبل ظهر اليوم للبحث في مصير سلسلة الرتب والرواتب بعد تعليق المجلس الدستوري قانون الضرائب. 
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