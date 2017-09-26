لا قرار للحكومة... وجلسة الخميس لإستكمال النقاش بموضوع السلسلة

لا قرار للحكومة بموضوع السلسلة...

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LBCI News Lebanon

ارجأ مجلس الوزراء البت في موضوع سلسلة الرتب والرواتب الى الخميس المقبل التي ستنعقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وكان مجلس الوزراء قد انعقد قبل ظهر اليوم للبحث في مصير سلسلة الرتب والرواتب بعد تعليق المجلس الدستوري قانون الضرائب.