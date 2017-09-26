هذه حقيقة انتشار "حبة حلب" وارتفاع عدد المصابين بمرض الليشمانيا في عكار

توضيح لوزارة الصحة عما يشاع عن انتشار حبة حلب في عكار

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LBCI News Lebanon

أوضح المكتب الإعلامي لوزير الصحة غسان حاصباني ان ما تم تداوله في وسائل الإعلام أخيرا عن ارتفاع أعداد المصابين بمرض الليشمانيا (حبة حلب) في لبنان وتحديدا في محافظة عكار، تبين أنه يتعلق بتورم جلدي لا علاقة له بمرض الليشمانيا.

وأشارت الوزارة الى ان لبنان سجل أعلى معدل لهذا المرض عند بلوغ ذروة النزوح من سوريا عام 2013 حيث بلغ عدد الإصابات 1033 حالة، وفي العام 2013 أنشأت وزارة الصحة برنامجا لمكافحة هذا المرض بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ضم 11 مركزا علاجيا، أشرف عليها أطباء مدربون، حيث تم تأمين الدواء للمرضى مجانا.

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وأدى هذا البرنامج إلى انخفاض ملحوظ في عدد الحالات بين السوريين وحال دون انتقال العدوى إلى المواطنين اللبنانيين، لافتة الى ان في محافظة عكار تحديدا، انخفض عدد الحالات من أكثر من 170 حالة شهريا في العام 2013 إلى أقل من 18 حالة طيلة العام 2017 كلهم من السوريين.