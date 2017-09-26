أخبار محلية 26 أيلول 2017 - 13:00 26/09/2017 13:00:00 موظفو الضمان يعودون الى مراكزهم غدا لتسيير معاملات الاستشفاء فقط

هذا ما اعلنته نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

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LBCI News Lebanon

أعلنت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استمرارها في التضامن مع قيادة الاتحاد العمالي العام، داعية كافة المستخدمين الى الحضور غدا الأربعاء الى مراكز عملهم والامتناع عن العمل وتسيير معاملات موافقات الاستشفاء حصرا. الإعلان