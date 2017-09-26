أخبار محلية
26 أيلول 2017 - 13:00
Back

موظفو الضمان يعودون الى مراكزهم غدا لتسيير معاملات الاستشفاء فقط

هذا ما اعلنته نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي,هذا ما اعلنته نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
episodes
موظفو الضمان يعودون الى مراكزهم غدا لتسيير معاملات الاستشفاء فقط
أعلنت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استمرارها في التضامن مع قيادة الاتحاد العمالي العام، داعية كافة المستخدمين الى الحضور غدا الأربعاء الى مراكز عملهم والامتناع عن العمل وتسيير معاملات موافقات الاستشفاء حصرا.
 
الإعلان
 
إقرأ أيضاً