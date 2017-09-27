أخبار محلية
27 أيلول 2017 - 05:59
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كيف علق الحريري على قرار السعودية السماح للمرأة بالقيادة؟

الحريري يغرد عن قرار السعودية.. Lebanon, news ,lbci ,أخبار قيادة السيارة, السعودية,الحريري,الحريري يغرد عن قرار السعودية..
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كيف علق الحريري على قرار السعودية السماح للمرأة بالقيادة؟

علق رئيس الحكومة سعد الحريري على قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السماح للمرأة بالقيادة بالقول انه قرار تاريخي.
وأضاف: "مبروك لكل السعوديين نحو المزيد من التقدم والحداثة".
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