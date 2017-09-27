أخبار محلية
27 أيلول 2017 - 05:59
27/09/2017 05:59:43
كيف علق الحريري على قرار السعودية السماح للمرأة بالقيادة؟
الحريري يغرد عن قرار السعودية..
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LBCI News Lebanon
علق رئيس الحكومة سعد الحريري على قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السماح للمرأة بالقيادة بالقول انه قرار تاريخي.
وأضاف: "مبروك لكل السعوديين نحو المزيد من التقدم والحداثة".
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