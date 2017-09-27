كيف علق الحريري على قرار السعودية السماح للمرأة بالقيادة؟

الحريري يغرد عن قرار السعودية..

Lebanon, news ,lbci ,أخبار قيادة السيارة, السعودية,الحريري,الحريري يغرد عن قرار السعودية..

LBCI News Lebanon



علق رئيس الحكومة سعد الحريري على قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السماح للمرأة بالقيادة بالقول انه قرار تاريخي.

وأضاف: "مبروك لكل السعوديين نحو المزيد من التقدم والحداثة".