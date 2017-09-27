بعد قرار تعليق الرحلات من والى اربيل... هذا ما اعلنه الحوت للـLBCI عن الركاب اللبنانيين

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اكد رئيس مجلس إدارة شركة "طيران الشرق الأوسط" محمد الحوت ان قرار تعليق الرحلات من والى مطار اربيل هو بناء على قرار السلطات العراقية، لافتا الى ان طيران الشرق الاوسط سينفذ هذا القرار.وأشار الحوت في حديث للـLBCI الى انه من اليوم والى نهار الجمعة مساء تاريخ بدء سريان القرار، تسير الشركة رحلات اضافية الى اربيل، وقال:"لن نترك أي راكب لبناني راغب بالمجيء الى لبنان."ولفت الى انه وبعد انتهاء الفترة ووقف الرحلات يمكن للمسافرين الراغبين بالمجيء من اربيل الى لبنان أن يأتوا عن طريق البصرة او النجف أو بغداد لان الرحلات الداخلية مستمرة ضمن العراق.