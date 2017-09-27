بعد اصابته بمرض السرطان...هادي يواجه تحديا جديدا في المدرسة

أصيب الطفل هادي صالح منذ سنوات اي في بداية مشواره الدراسي بسرطان الدم، واستطاع التفوق على هذا المرض بمعجزة الهية.

الا ان هادي، وبحسب منشوره الاخير على صفحته الخاصة على فيسبوك، بحاجة الى معجزة ثانية لاكمال دراسته في الفرزل.

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وأوضح هادي في المنشور تفاصيل ما حصل معه في مدرسة المعارف بالفرزل.

فبعدما وقع هادي العام الماضي واصيب بكسور عدة في فكه واسنانه، لم يتمكن الاخير من خوض الامتحانات.

ومع بدء التسجيل للعام الدراسي هذا العام، رفضت مديرة المدرسة في الفرزل "فادية" تسجيل هادي بالمدرسة فيما قبلت تسجيل اخواته.

وعندما سألت الوالدة عن سبب رفضها، قالت المديرة: "روحي سجليه بمدرسة فيها ولاد متله".

وأشار هادي في كتابته على فيسبوك الى ان "السنة الماضية كانت ايام تقللي ما تجي عالمدرسة بكرا كإنو وجودي بيسببلها اشمئزاز ولما كانت تنزعج مني تضربني على راسي, اذا انا مرضت شو ذنبي".

وتوجه هادي الى وزير التربية مروان حماده بالقول: "بترجاك عمو الوزير شيل الجلادين من المدارس نحنا اطفال حقنا نحب المدرسة حقنا نتعلم".