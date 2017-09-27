وزير السياحة أطلق في باريس الاستراتيجية السياحية الجديدة للتنمية

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أطلق وزير السياحة اواديس كيدانيان خلال الزيارة التي قام بها لفرنسا مع وفد ضم المديرة العامة للوزارة ندى السردوك ومدير مكتبه ساكو مارديرسيان، الاستراتيجية السياحية الجديدة للتنمية السياحية، انطلاقا من الاسواق الاوروبية والعالمية، من أجل جذب السائح الاوروبي ومن مختلف دول العالم.كذلك أعلن كيدانيان عن إنشاء مكتب للتعريف بالانشطة السياحية في لبنان، وتحديدا لسياحة الاعمال والمؤتمرات، وتكون visit lebanon مسؤولة عن تنفيذ الاستراتجية السياحية التي تقوم على اربعة محاور رئيسية:- تعزيز وجهة لبنان وتسويقه لدى منظمي الرحلات السياحية الاجنبية.- جعل لبنان مركزا للمؤتمرات والاعمال على الصعيد الاقليمي والدولي، بالتعاون مع الشركات السياحية الاقليمية والدولية.- تشجيع المغتربين اللبنانيين على زيارة لبنان.- اعداد ادوات رقمية لمواكبة هذا التطور السياحي مع التركيز على ايجاد تعاون بين مختلف المؤسسات السياحية وتأمين مواقع مخصصة للسياحة الترفيهية والتجارية.والى ذلك، عقد كيدانيان اجتماعا مع ممثلي الاحزاب اللبنانية الموجودة في فرنسا وممثلي الجمعيات اللبنانية لإطلاعهم على هذه الاستراتجية والترويج الثقافي لمدينة طرابلس.والتقى باتريك كرم نائب رئيس ile de france وفاليري بيكريس رئيسة منطقة ile de france التي بحثت معه في تطوير السياحة في لبنان وتفعيلها، ووافقت على مساعدة الوزارة لتأمين معرض في فرنسا للترويج لليساحة في لبنان.واجتمع كيدانيان أيضا مع رئيس جمعية l evenent باتريك برياد الذي بحث معه في التعاون السياحي.