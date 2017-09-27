حمادة تابع مطالب رابطة أساتذة المهني: السلسلة ليست موضع مراجعة ولا نقاش

إجتمع وزير التربية مروان حمادة مع رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي برئاسة نضال دوميط، في حضور أعضاء الرابطة وتسلم الوزير من الوفد مذكرة بالمطالب، أولها بدء العام الدراسي بعد إنجاز امتحانات الدورة الثانية التي لم تتوقف على الرغم من الإضراب.

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ولفت حماده إلى أن "الإثنين المقبل يمكن أن يشهد حلحلة وبداية العام الدراسي".

وفي ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، أكد حمادة أنها "ليست موضع مراجعة ولا نقاش".

وفي موضوع تسجيل الطلاب وإعفاء طلاب التكميلية المهنية من رسوم التسجيل، اكد حماده "العمل على قانون الإلزامية"، معتبرا أن "التكميلية المهنية يجب أن تكون مشمولة بقانون الإلزامية".