أساتذة التعليم الخاص في الشمال اقروا الدعوة إلى الإضراب اليوم الخميس

عرض رئيس فرع الشمال طوني محفوض خلال اجتماع جمعية عمومية لأساتذة التعليم الخاص في الشمال توصية هيئة التنسيق النقابية الإستمرار في الإضراب للضغط على مجلس الوزراء للتراجع عن قرار تعليق العمل بالقانون 46 وصرف الرواتب على أساس السلسلة الجديدة.
وفي ضوء النقاش تم بالإجماع إقرار الدعوة إلى الإضراب يوم غد الخميس في المدارس الخاصة والمشاركة في الإعتصام الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابيةأمام القصر الجمهوري تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء.
وأشار محفوض إلى أبعاد الهجمة التي يتعرض لها أساتذة التعليم في المدارس الخاصة والهادفة إلى فصلهم عن قطاع التعليم الرسمي، وأكد أهمية التمسك بالعلاقة العضوية بين الأساتذة في القطاعين الرسمي والخاص ووحدة قضاياهم المشتركة والحفاظ على وحدة هيئة التنسيق النقابية.
وحضر الاجتماع النقيب السابق نعمة محفوض، رئيس فرع الشمال طوني محفوض وأعضاء مجلس الفرع وحشد من المعلمين.