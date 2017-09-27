أساتذة التعليم الخاص في الشمال اقروا الدعوة إلى الإضراب اليوم الخميس

اساتذة التعليم الخاص في الشمال دعوا للمشاركة في اعتصام هيئة التنسيق أمام القصر الجمهوري

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LBCI News Lebanon

عرض رئيس فرع الشمال طوني محفوض خلال اجتماع جمعية عمومية لأساتذة التعليم الخاص في الشمال توصية هيئة التنسيق النقابية الإستمرار في الإضراب للضغط على مجلس الوزراء للتراجع عن قرار تعليق العمل بالقانون 46 وصرف الرواتب على أساس السلسلة الجديدة.

وفي ضوء النقاش تم بالإجماع إقرار الدعوة إلى الإضراب يوم غد الخميس في المدارس الخاصة والمشاركة في الإعتصام الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابيةأمام القصر الجمهوري تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء.

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وأشار محفوض إلى أبعاد الهجمة التي يتعرض لها أساتذة التعليم في المدارس الخاصة والهادفة إلى فصلهم عن قطاع التعليم الرسمي، وأكد أهمية التمسك بالعلاقة العضوية بين الأساتذة في القطاعين الرسمي والخاص ووحدة قضاياهم المشتركة والحفاظ على وحدة هيئة التنسيق النقابية.

وحضر الاجتماع النقيب السابق نعمة محفوض، رئيس فرع الشمال طوني محفوض وأعضاء مجلس الفرع وحشد من المعلمين.