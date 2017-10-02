التيار الوطني الحر: للاسراع بإقرار الموازنة ومعالجة مشكلة النزوح

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طالب التيار الوطني الحر الحكومة بمجاراته برؤية اقتصادية مع خطط على مراحل قصيرة وبعيدة المدى وتشمل مختلف القطاعات، واول ترجمة لهذه الرؤية تكون بالاسراع باقرار موازنة عن سنة 2018 على ان تتضمن هذه الموازنة كل الاصلاحات والتوصيات التي وضعتها لجنة المال والموازنة.كما طالب التيار في اجتماعه الدوري برئاسة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الحكومة بمعالجة مشكلة النزوح السوري فورا واقرار الورقة السياسية التي كان قد تقدم بها باسيل بهذا الشأن.وفي شأن الانتخابات النيابية شدد التيار الوطني الحر على تشبثه بالاصلاحات المنشودة في الآلية الانتخابية والتي تؤمن تسهيل العملية الانتخابية، عدم تقييد الناخبين، رفع نسبة المشاركة للمقيمين وللمنتشرين، الشفافية ومحاربة المال السياسي وتحديث وتطوير الآلية الانتخابية.