الحريري تسلم من الهيئات الاقتصادية ورقة بملاحظاتها على مشروع الضرائب

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تسلم الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط عصر اليوم من فد من الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير ورقة تتضمن ملاحظاتهم على مشروع الحكومة بشأن قانون الضرائب.وبعد اللقاء أشار شقير الى ان "النقطة الأساس المرفوضة بالنسبة إلى الهيئات الاقتصادية هي الازدواج الضريبي لأنه ضد الدستور، وهو لا يطال فقط المصارف اللبنانية وإنما كل المؤسسات اللبنانية، مصرفية كانت أو مالية أو صناعية أو تجارية."وقال:"الرئيس الحريري متفهم، فهو يعرف الوضع الاقتصادي القائم في البلد وما نمر به ويعرف أن الوضع لا يتحمل أكثر من ذلك. فالحال يتراجع منذ العام 2011 وحتى الآن، ولا بد من أن نفكر جميعا كيف يمكننا أن نحافظ على ما تبقى من مؤسسات في لبنان."