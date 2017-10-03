الكتائب: نرفض إعادة فرض الضرائب على ذوي الدخل المحدود

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رفض حزب الكتائب إعادة فرض الضرائب على ذوي الدخل المحدود، وحذر من لجوء السلطة السياسية الى مخالفة القانون والدستور وتجاوزهما، في كل مرة لا تتوافق مصالحها السياسية والمالية مع القانون والاحكام الدستورية، ودعا الى إقرار موازنة، وفقا للدستور، متضمنة كل الاصلاحات المطلوبة لوقف الهدر المالي وضبط الانفاق العام.وحمّل حزب الكتائب بعد اجتماع المكتب السياسي برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل السلطة السياسية مسؤولية عدم الاسراع في وضع خطة متكاملة تتيح عودة عاجلة للنازحين السوريين الى بلادهم، بعدما بات وجودهم يشكل عبئا أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، لا قدرة للبنان واللبنانيين على تحمله.واعتبر الحزب أن الاستعراض العسكري في الحمرا، والذي قامت به جماعة لا تؤمن بلبنان وطنا نهائيا لجميع أبنائه، حلقة جديدة في مسلسل انتهاك سيادة الدولة وامنها واستقرارها، فيما السلطة كعادتها غائبة ومتعامية عن هذه الاستباحة الموصوفة لقلب العاصمة بيروت وفي وضح النهار.