أخبار محلية
03 تشرين الأول 2017 - 07:13
03/10/2017 07:13:49
ارسال مشروع تأخير تنفيذ السلسلة حتى اقرار الضرائب الى مجلس النواب
يُطلب في المشروع الاجازة للحكومة تأخير تنفيذ القانون 46
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LBCI News Lebanon
ارسلت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون يُطلب فيه الاجازة للحكومة تأخير تنفيذ القانون 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب حتى أقرار الضرائب بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.
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