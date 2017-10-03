أخبار محلية
03 تشرين الأول 2017 - 07:13
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ارسال مشروع تأخير تنفيذ السلسلة حتى اقرار الضرائب الى مجلس النواب

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ارسال مشروع تأخير تنفيذ السلسلة حتى اقرار الضرائب الى مجلس النواب
ارسلت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون يُطلب فيه الاجازة للحكومة تأخير تنفيذ القانون 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب حتى أقرار الضرائب بحسب الوكالة الوطنية للاعلام. 
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