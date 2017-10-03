ارسال مشروع تأخير تنفيذ السلسلة حتى اقرار الضرائب الى مجلس النواب

03 تشرين الأول 2017 - 07:13 03/10/2017 07:13:49

يُطلب في المشروع الاجازة للحكومة تأخير تنفيذ القانون 46

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LBCI News Lebanon

ارسلت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون يُطلب فيه الاجازة للحكومة تأخير تنفيذ القانون 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب حتى أقرار الضرائب بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.