لبنان يتضامن مع اميركا وفرنسا...

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دان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، "الجريمة التي وقعت في مدينة لاس فيغاس الاميركية وادت الى مقتل وجرح مئات من المواطنين، والتي اعلن تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عنها".واكد الرئيس عون، في برقية تعزية الى الرئيس الاميركي دونالد ترامب، ان "لبنان متضامن مع الشعب الاميركي في هذه الفترة الاليمة التي يمر بها، ويؤكد ثباته في الجهود المبذولة من اجل القضاء على الارهاب بكل اشكاله واينما وجد".كذلك ابرق الرئيس عون الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون معزيا بـ"ضحيتي الاعتداء الذي وقع في مدينة مرسيليا الفرنسية"، مجددا "تضامن لبنان مع الشعب الفرنسي الصديق ووقوفه الى جانبه في مواجهة الارهاب، وفي العمل من اجل نشر ثقافة الفكر والعلم وحوار الحضارات".