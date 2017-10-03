الموت يغيب النائب والسفير السابق الدكتور سعيد الاسعد

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غيب الموت النائب الطبيب سعيد الاسعد بعد عمر مديد، ويصلى على جثمانه الساعة الثانية بعد صلاة ظهر يوم غد.ولد الطبيب الراحل في الزرارية قضاء الزهراني في 23 أيلول عام 1928.درس الطب في جامعة مونبولييه، وتخصص في الجراحة العامة، وفي أواخر عام 1956، وإثر عودته الى لبنان، تسلّم عملاً في مستشفى المقاصد.ومن بعدها، عرض عليه أن يكون مديرا عاما لوزارة الصحة، وتم تعيينه لاحقاً سفيراً في بغداد، ومن بعدها تقلب في مناصب ديبلوماسية عدة من بغداد الى عمان والكويت والمغرب وسويسرا وبلجيكا وحتى المجموعة الأوروبية، وترك الطب نهائيا عام 1959.