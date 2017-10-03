المستقبل: حزب الله يتجاوز الدولة اللبنانية بجميع مؤسساتها

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أملت كتلة المستقبل أن يؤدي إقرار قانون الموازنة العامة في مجلس النواب إلى إعادة الانتظام المالي للدولة اللبنانية و"تحريك عجلة الاقتصاد من أجل استعادة النمو المستدام الذي أصيب بتراجع خطير منذ العام 2011، والذي لم تتعدّ نِسَبَهُ الواحد بالمائة سنوياً خلال السنوات الست الماضية."وعن خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أشارت الكتلة الى ان "مصلحة اللبنانيين هي قبل أي مصلحة حزبية أو فئوية، وعلى حزب الله ان يدرك ان ما يتباهى به ليس سوى تجاوزا لمصالح اللبنانيين وتجاهلا كاملا للدولة اللبنانية بجميع مؤسساتها."واستغربت الكتلة أن تكون الاحكام القاسية التي صدرت بملف حوادث عبرا قد أتت بوقت يستمر فيه غياب اية إجراءات او اتهامات بحق الأطراف الأخرى التابعة لسرايا المقاومة.