المطارنة الموارنة: على الدولة دفع فرق الزيادات المترتّبة على الرواتب والأجور

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أكد المطارنة الموارنة يعد اجتماعهم الشهري في بكركي أن قرار المجلس الدستوري في مسألة الطعن بقانون الضرائب خطوة متقدّمة في عمل المؤسّسات، ودليل على ضرورة التزام الدّولة إلتزاماً فعليّاً بنصّ الدستور وروحه.وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب ونتائجها على الأقساط المدرسيّة، طالب المطارنة الدولة بدفع فرق الزيادات المترتّبة على الرواتب والأجور، تجنّبًا لرفع الأقساط وإرهاق الأهل فوق معاناتهم الاقتصادية.وناشد الآباء السلطات السياسية الوطنية والدولية أن تبذل كل جهدها في سبيل تسريع عودة النازحين السوريين الى بلادهم الذي هو حق طبيعي لهم ويخفف العبء عن لبنان واللبنانيين.