بري يؤكد حرص مجلس النواب على حسم وانهاء الموضوع المتعلق بالضرائب والسلسلة

سلسلة مواقف لبري امام النواب في لقاء الاربعاء...

Lebanon, news ,lbci ,أخبار لقاء الاربعاء, نبيه بري,لبنان,سلسلة مواقف لبري امام النواب في لقاء الاربعاء...

LBCI News Lebanon

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى التنبه لما يجري في المنطقة، مشيرا الى ان هنالك من يحاول رسم حدود الدم في إطار المشروع التقسيمي والتفتيتي لدول المنطقة.

وقال بري امام نواب لقاء الاربعاء: "هذا المشروع كما عبرنا في السابق يخدم اسرائيل والتي راهنت وتراهن عليه دائما".

وفي الشأن الداخلي، أكد بري ان دعوته للجلسة التشريعية يوم الاثنين المقبل هي لمناقشة واقرار مشاريع القوانين المعجلة التي احالتها الحكومة في شأن الضرائب لتمويل السلسلة، لافتا الى ان المجلس في اطار ورشته التشريعية حريص على حسم هذا الموضوع وانهائه.

الإعلان

وأشاد بري بمواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في نيويورك وباريس لجهة تأكيده مصلحة لبنان وفي مجلس الوزراء بتصويبه المسار المالي بما يتعلق بالمشاريع المالية التي حولتها الحكومة، بحسب ما نقل عنه النواب.

وعن الانتخابات النيابية، ألمح بري الى إمكان تجاوز الطرح بتقريب موعد الانتخابات وتقصير ولاية المجلس، بحسب النواب.