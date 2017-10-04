الحريري: هناك ماكينة تحاول أن تظهر "المستقبل" وكأنه يتخلى عن حقوق بيروت

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن "همنا اليوم يتركز على كيفية إخراج البلد من الخمول الاقتصادي الحالي وإحداث نمو اقتصادي يكون كفيلا في خلق فرص العمل للشباب على كل الأصعدة".

وقال خلال استقباله وفدا من طلاب "تيار المستقبل" في الجامعة اللبنانية الأميركية: " يتعرض تيار المستقبل لاستهداف مبرمج ومحاولة تصوير أمور غير صحيحة عنه. وهناك ماكينة تحاول أن تظهر "تيار المستقبل" وكأنه يتخلى عن حقوق بيروت، وهذا أمر غير صحيح. هذه المحاولة معروف من يقودها وسنبين كل شيء للناس في الوقت المناسب".

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وأضاف: "هناك العديد ممن يزايدون علي وعلى "تيار المستقبل" ويسلطون الضوء على أمور غير صحيحة، ويصورون وكأن التسوية أمر سهل بالنسبة إلينا، ولكن الحقيقة أننا ننظر إلى مصلحة البلد ككل قبل أن ننظر إلى مصالحنا الشخصية".