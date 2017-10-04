سامي الجميل: سنزور موسكو قريبا فهل الامر منسّق مع الملك السعودي؟

رأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ان اداء الحكومة وفضائحها الكثيرة كافية لاسقاطها.

وأكد في حديث تلفزيوني انه سيقوم بكل ما لديه من حسن نية وتعاطي ايجابي لتوحيد القوى التغييرية والمستقلين والرأي العام الذي يرغب بالتغيير، وقال:"لا طموح لنا بالزعامة على احد انما النية ان نساهم بجمع القوى".

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وأضاف: "طالما انهم يسيرون بهذا النهج سنخوض معركة ضدهم في الانتخابات".

وعن زيارته السعودية، لفت الجميل الى الا شيء اسمه استدعاء وتمت دعوته كما يدعى الى كل العواصم، مشيرا الى انه سيزور موسكو قريبا، وسأل: "فهل الامر منسّق مع الملك السعودي؟"

وكشف أن "وزير الاتصالات ​جمال الجراح​ تبرع لعشاء ​التيار الوطني الحر​ السنوي من ​وزارة الاتصالات"​، متسائلا ان كان الأمر طبيعيا في ظل وضعنا الاقتصادي السيء.