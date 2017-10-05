كنعان: التقرير النهائي للموازنة انجز...والكلام عن توقيف السلسلة سياسي

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أعلن امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان ان لجنة المال والموازنة انجزت التقرير النهائي لمشروع الموازنة، لافتا الى أن اللجنة ارسلته الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري كي يتم الدعوة الى جلسة عامة لمناقشته.وشدد كنعان في مؤتمر صحافي، على أن الرقابة البرلمانية على مالية الدولة هي مسار يبدأ بالموازنة وينتهي بالحسابات المالية، مشيرا الى ان توصيات لجنة المال تم اعتمادها في اعداد مشروع موازنة ٢٠١٨ وان المسار الاصلاحي الجدي بدأ.وكشف أن مجموع نفقات الموازنة وصل الى ٢٢ مليار دولار والعجز ٧٢٨٩ مليار ليرة، لافتا الى أن اللجنة الغت 400 مليار ليرة لجمعيات ولم تستثن احداً في التخفيض من الرئاسات الى الوزارات. وأكد أن اللجنة شطبت ١٥١ مليار من قانون برنامج الاتصالات وخفضت احتياط الموازنة ٦٠٠ مليار ليرة والعجز ١٠٠٤ مليار ليرة.