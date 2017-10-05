نتائج انتخابات لجنة رؤساء البلديات اللبنانية الجديدة....

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إنعقد المؤتمر السنوي للبلديات والإتحادات البلدية اللبنانية المنتسبة إلى منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، المكتب التقني للبلديات اللبنانية بالتعاون مع بلدية عاليه، بعنوان: "الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص: الفرص والتحديات".وشارك في هذا المؤتمر حوالي 140 شخص يمثلون 70 بلدية وإتحاد بلديات.وجرت انتخابات لجنة رؤساء البلديات اللبنانية الجديدة، بحيث فازت كل من بلديات الجديدة – البوشرية – السد، الغبيري، بعلبك، بيروت، تبنين، زحلة – المعلقة – تعنايل، زغرتا – إهدن، زوق مكايل، صيدا، طرابلس، عاليه، فرن الشباك – تحويطة النهر – عين الرمانة، نهر ابراهيم وجونيه.وفازت جبيل – بيبلوس، وطرابلس وزحلة – المعلقة – تعنايل، تبنين كعضو رديف في المجلس العالمي للمنظمة.كما فازت بلديات بيروت، الحازمية، الدكوانة – مار روكز – ضهر الحصين، وإتحاد بلديات الشوف السويجاني بالمقاعد الأربعة الأصيلة لعضوية لبنان في المجلس العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة.أما مقعد لبنان في المكتب التنفيذي فكان من نصيب بلدية بيروت كعضو أصيل وبلدية طرابلس كعضو رديف.