أي اعتداء على الجيش هو جريمة... الجراح للـLBCI: لقطع العلاقات الديبلوماسية مع سوريا

وزير الاتصالات ضيف كلام الناس...

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LBCI News Lebanon

أوضح وزير الاتصالات جمال الجراح أن مجلس الوزراء تجنب النقاش في موضوع لقاء وزير المعلم-باسيل لأنه موضوع خلاف منذ البداية، لافتا الى ان موقف كتلة المستقبل طبيعي لأنها ما زالت تعتبر أن النظام السوري مجرم، مشددا على ضرورة قطع العلاقات الديبلوماسية مع سوريا الى ان يوقف هذا النظام الاعتداء على لبنان.

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واعتبر الجراح في حديث للـLBCI عبر برنامج "كلام الناس"، تطرق الجراح الى ملف النازحين السوريين، معتبرا أنه بات من الصعب إقناعهم بالعودة "الى الموت" بعدما هربوا من الموت، قائلا "لا أعتقد بأن النظام السوري يعمل بشكل إيجابي في مسألة النازحين السوريين".

وسأل الجراح "هل ممكن أن ترسم خطة لعودة النازحين السوريين مع نظام هجّرهم وقتلهم؟".

وعن قضية الحكم على أحمد الأسير بالاعدام على خلفية أحداث عبرا، أكد وزير الاتصالات أن أي اعتداء على الجيش هو جريمة وعلى المؤسسة العسكرية أن تحقق العدالة من خلال المحكمة العسكرية إذ بعض الجرائم غير متجانسة أو متوازنة.

وردا على سؤال عما إذا كان "الأسير يستحق الإعدام"، قال الجراح "القضاء يقرر".

وعن العلاقة مع السعودية، لفت الجراح الى ان المملكة العربية السعودية كانت دائما مع الوفاق بين اللبنانيين وهي أيّدت خط 14 اذار في السابق ولكنها ليست اليوم في صدد اعادة الاصطفاف الى لبنان.



