أخبار محلية
05 تشرين الأول 2017 - 16:09
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من هو رجل الأعمال الذي قرر نقل عمله الى خارج لبنان بسبب ضعف الانترنت؟

هذا ما كشفه وزير الاتصالات... Lebanon, news ,lbci ,أخبار جمال الجراح,لبنان,هذا ما كشفه وزير الاتصالات...
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من هو رجل الأعمال الذي قرر نقل عمله الى خارج لبنان بسبب ضعف الانترنت؟
 كشف وزير الاتصالات جمال الجراح عبر الـLBCI عن كتاب من وزارة الخارجية اللبنانية تلّقاه اليوم يتعلق بملف الانترنت.
 
 وفي التفاصيل، أوضح الجراح أن صاحب شركة "ازاديا" وهو رجل أعمال لبناني كبير قرر نقل عمله الى خارج لبنان بسبب ضعف الانترنت في البلاد.
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