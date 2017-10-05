من هو رجل الأعمال الذي قرر نقل عمله الى خارج لبنان بسبب ضعف الانترنت؟

هذا ما كشفه وزير الاتصالات...

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LBCI News Lebanon

كشف وزير الاتصالات جمال الجراح عبر الـLBCI عن كتاب من وزارة الخارجية اللبنانية تلّقاه اليوم يتعلق بملف الانترنت.

وفي التفاصيل، أوضح الجراح أن صاحب شركة "ازاديا" وهو رجل أعمال لبناني كبير قرر نقل عمله الى خارج لبنان بسبب ضعف الانترنت في البلاد.