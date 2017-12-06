عون: صفحة الازمة الاخيرة التي مرّ بها لبنان طويت

الإعلان

اعتبر الرئيس ميشال عون أن البيان الذي صدر عن مجلس الوزراء امس لا يشكل ربحا لفريق او خسارة لاخر، لان الرابح هو لبنان الذي استطاع بوحدة ابنائه وتضامنهم حول مؤسساتهم الدستورية، المحافظة على استقراره وامنه وسلامه.واشار عون الى أن صفحة الازمة الاخيرة التي مرّ بها لبنان طويت، والعمل الحكومي سوف ينتظم من جديد لاستكمال ما كانت بدأته الحكومة خلال الاشهر الماضية، بما في ذلك اجراء الانتخابات النيابية.وأكد الرئيس عون أنه يمكن التوصل الى قواسم مشتركة تعزز الاستقرار وتحصن الوحدة بين اللبنانيين بالحوار حول مختلف القضايا التي تهمهم ولاسيما الاستراتيجية الدفاعية.