أخبار لبنان
06 كانون الأول 2017 - 16:44
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تظاهرة خرجت من مخيم برج البراجنة استنكارا لقرار ترامب

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تظاهرة خرجت من مخيم برج البراجنة استنكارا لقرار ترامب
خرج أهالي مخيم برج البراجنة بتظاهرة بإتجاه طريق المطار وصولا الى الضاحية الجنوبية التفافا ثم العودة الى المخيم وذلك استنكارا لقرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده الى القدس. 
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