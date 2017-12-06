تظاهرة خرجت من مخيم برج البراجنة استنكارا لقرار ترامب

06 كانون الأول 2017 - 16:44 06/12/2017 16:44:37

تظاهرة بإتجاه طريق المطار

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LBCI News Lebanon

خرج أهالي مخيم برج البراجنة بتظاهرة بإتجاه طريق المطار وصولا الى الضاحية الجنوبية التفافا ثم العودة الى المخيم وذلك استنكارا لقرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده الى القدس.