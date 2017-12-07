السنيورة: قرار ترامب بشأن القدس يؤكد على نهج اميركا في استمرارها الكيل بمكيالين

السنيورة يستنكر ويندد بقرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل

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LBCI News Lebanon

أعرب رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة عن استنكاره وإدانته الشديدة للقرار الانفرادي لرئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب القاضي بنقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس، وهو القرار الذي يشكّل مخالفةً فجةً وفاقعة للقرارات والأعراف الدولية ولحقوق الإنسان وتنكراً للحقوق الفلسطينية التي أقرّتها القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. فضلاً عن كونه لا يخدم أي مسارٍ إيجابي متعلق بإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.

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ورأى السنيورة أن هذا القرار الأميركي يؤكد على نهج الولايات المتحدة في استمرارها الكيل بمكيالين ويشكّل سقوطاً أخلاقياً ذريعاً لها ويفقدها دور الراعي والوسيط المحايد الذي تطمح لأن تقوم به من أجل الإسهام في التوصل إلى حلٍّ سلمي ينهي الصراع العربي الإسرائيلي على أسس عادلة ومقبولة تحفظ الحقوق العربية في فلسطين.

ووجه الرئيس السنيورة الدعوة إلى الوحدة والتضامن بين شعوب العالمين العربي والإسلامي وإلى نبذ الخلافات الطائفية والمذهبية والمناطقية، للوقوف صفاً واحداً للدفاع عن قضية القدس التي هي في ضمير ووجدان كل العرب وكل المسيحيين والمسلمين في العالم والتي يجب ان تعلو في الأهمية والاهتمام على أي مسألة أخرى.