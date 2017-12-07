حاصباني من جدة: العلاقة بين السعودية ولبنان علاقة محبة واخوة وتعاون

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LBCI News Lebanon

شدد وزير الصحة غسان حاصباني على اواصر الإخوة والمحبة بين لبنان والسعودية قيادة حكومة وشعباً ،متطلعاً الى مزيد من التعاون بينهما.

وقال، خلال لقائه الجالية اللبنانية في جدة حيث شارك في مؤتمر وزراء الصحة في منظمة التعاون الإسلامي: "أتوجه بتحيّة لكل الأخوة في المملكة العربية السعودية، وتقدير لكل الدعم الذي تقدّمة السعودية للبنان، والتواصل المستمر والتعاون بين الجالية اللبنانية في المملكة، وأخص بالشكر والتقدير الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز والحكومة والشعب السعودي على رعايتهم ودعمهم للبنان، ولتبقى العلاقة بين أهل البلدين في أحسن حالها، علاقة محبة ومودة ودعم واخوة. وأتمنى من الجالية اللبنانية في السعودية الاستمرار في العطاء والعمل في دعم صورة لبنان ومودة لبنان عند الأشقاء".