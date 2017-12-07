السيد نصرالله: نحن امام عدوان اميركي سافر... وندعو لوقف المفاوضات حتى التراجع عن القرار الاميركي

ما هو مصير السكان الفلسطينيين في القدس؟

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LBCI News Lebanon

اكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ان "العدو الاسرائيلي لا يحترم قرارات أو مواثيق أو اتفاقات دولية"، وقال:"نشعر اننا أمام وعد بلفور ثان بعد قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل".



ولفت الى ان المقدسات الاسلامية والمسيحية بخطر في القدس وخصوصا المسجد الاقصى بعد قرار ترامب، وسأل:"ما هو مصير السكان الفلسطينيين في القدس؟" وما هو مصير املاكهم؟ هل تصادر ام تهدم ؟"

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نصرالله الذي أشار الى ان "دول العالم كلها ترفض هذا القرار ولا تؤيده بحسب الظاهر"، رأى ان ترامب لا يصغي لأحد ولا يحترم احدا أكان حلفاءه أو المجتمع الدولي.وقال:"على جميع حكام العرب والشعوب العربية ان تفهم جيدا من خلال قرار ترامب انها لا تساوي شيئا على الاطلاق بالنسبة للادارة الاميركية".