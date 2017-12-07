السيد نصرالله: نحن امام عدوان اميركي سافر... وندعو لوقف المفاوضات حتى التراجع عن القرار الاميركي

اكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ان "العدو الاسرائيلي لا يحترم قرارات أو مواثيق أو اتفاقات دولية"، وقال:"نشعر اننا أمام وعد بلفور ثان بعد قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل".
ولفت الى ان المقدسات الاسلامية والمسيحية بخطر في القدس وخصوصا المسجد الاقصى بعد قرار ترامب، وسأل:"ما هو مصير السكان الفلسطينيين في القدس؟" وما هو مصير املاكهم؟ هل تصادر ام تهدم ؟"
نصرالله الذي أشار الى ان "دول العالم كلها ترفض هذا القرار ولا تؤيده بحسب الظاهر"، رأى ان ترامب لا يصغي لأحد ولا يحترم احدا أكان حلفاءه أو المجتمع الدولي.وقال:"على جميع حكام العرب والشعوب العربية ان تفهم جيدا من خلال قرار ترامب انها لا تساوي شيئا على الاطلاق بالنسبة للادارة الاميركية".
وأضاف:"نحن امام عدوان اميركي سافر على القدس وأهلها ومقدساتها وعلى هويتها الحضارية وشعبها"، معتبرا ان اقامة الاعتصامات والتظاهرات وعقد اللقاءات واصدار البيانات امور ضرورية رفضاً للخطوة الأميركية، داعيا الى "استدعاء كل السفراء الاميركيين في كل عواصم العالمين العربي والاسلامي وابلاغهم احتجاجا رسميا".
وشدد على ان "اضعف الايمان هو طرد سفراء اسرائيل ووقف كل خطوات التطبيع التي بدأت مع اسرائيل"، واقترح اعلانا فلسطينيا وعربيا عن انتهاء المفاوضات حتى التراجع عن القرار الاميركي.
السيد نصرالله دعا الى تظاهرة شعبية يوم الإثنين في الضاحية الجنوبية "للاحتجاج على هذا العدوان الاميركي الظالم وللتعبير عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني والمقدسات الاسلامية والمسيحية".