الجميل اتصل بعباس: "الكتائب" الى جانب الحق في رفض اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل

07 كانون الأول 2017 - 14:03 07/12/2017 14:03:44

اتصال هاتفي بين سامي الجميل ومحمود عباس

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LBCI News Lebanon

اتصل رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدا "تضامن الكتائب ووقوفه الى جانب الحق في رفض اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل"، وابدى قلقه العميق تجاه هذه الخطوة وتداعياتها على حق العودة للشعب الفلسطيني بعد معاناة وتشتت لعشرات السنين.

ودعا الجميل الى بذل جهود عربية ودولية حثيثة لوقف هذه الخطوة التي تقوض مشروع السلام في المنطقة المرتكز الى مقررات قمة بيروت والقرارات الدولية.

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وثمن الرئيس الفلسطيني موقف رئيس الكتائب المتعاطف وطلب منه نقل شكره الى هذا الحزب العريق بقيادته الشابة والواعدة.