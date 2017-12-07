بالصور- من كاتدرائية مار جرجس ومسجد محمد الامين...تحية للقدس

07 كانون الأول 2017 - 17:32 07/12/2017 17:32:54

تضامناً مع الشعب الفلسطيني...

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LBCI News Lebanon

بناءً على توجيهات الرئيس سعد الحريري، وتضامناً مع الشعب الفلسطيني، قامت بلدية بيروت بإنارة مسجد محمد الأمين وكاثدرائية مار جرجس المارونية بصور لمعالم دينية من القدس.