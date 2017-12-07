أخبار لبنان
07 كانون الأول 2017 - 17:32
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بالصور- من كاتدرائية مار جرجس ومسجد محمد الامين...تحية للقدس

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بالصور- من كاتدرائية مار جرجس ومسجد محمد الامين...تحية للقدس
 بناءً على توجيهات الرئيس سعد الحريري، وتضامناً مع الشعب الفلسطيني، قامت بلدية بيروت بإنارة مسجد محمد الأمين وكاثدرائية مار جرجس المارونية بصور لمعالم دينية من القدس.
 
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