الحريري: سياسة النأي بالنفس ستسمح لنا بالحفاظ على وحدتنا الوطنية

افتتاح المؤتمر الوزاري للمجموعة الدولية لدعم لبنان في مبنى الخارجية في باريس

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LBCI News Lebanon

أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري ان الأزمة الاخيرة برهنت تعلّق كل المجتمع الدولي باستقرار لبنان كما سمحت بقياس إرادة جميع اللبنانيين حماية بلدهم من النار الإقليمية التي تحيط بهم، لافتا الى أن كل التشكيلات السياسية اللبنانية قامت بإعادة تأكيد التزامها احترام مبدأ النأي بالنفس عن النزاعات الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان العربية.

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واعتبر، في افتتاح المؤتمر الوزاري للمجموعة الدولية لدعم لبنان الذي تنظمه فرنسا في مبنى الخارجية في باريس، انه على حكومته الآن أن تكرس نفسها لمهمة الحفاظ على أفضل العلاقات مع الدول العربية ومع المجتمع الدولي على أساس احترام قرارات مجلس الأمن وبخصوصا القرار ١٧٠١ الذي يساهم بضمان الاستقرار والأمن على حدودنا الجنوبية منذ ١١ عاما.

وقال الحريري: "إن تضحيات الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية سمحت باحتواء التهديد الإرهابي وإبعاده عن حدودنا. والقدرة على الحوار والتسوية تسمح بالحفاظ على السلم الأهلي في إطار احترام الدستور واتفاق الطائف. وإرادة جميع اللبنانيين هي بحماية ديمقراطيتنا وتعايشنا في منطقة يلتهمها التطرف والإقصاء".

ولفت الى ان مصرف لبنان والقطاع المصرفي اللبناني برمته يواصل ضمان الامتثال الكامل للقوانين والقواعد الدولية ولأفضل الممارسات المصرفية، معتبرا أن سياسة النأي بالنفس التي أعادت حكومته التأكيد عليها، وتبنتها كل مكوناتها السياسية، ستسمح لهم بالحفاظ على وحدتهم الوطنية في إطار احترام الإجماع العربي.

وعلّق الحريري على القرار الاميركي المتمثل بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، معتبرا أنه يزيد عملية السلام تعقيدا.