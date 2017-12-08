أخبار لبنان
08 كانون الأول 2017 - 06:13
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الرئيس عون يتلقى دعوة لحضور القمّة الإسلامية الطارئة في اسطنبول

الرئيس عون يتلقى دعوة لحضور القمّة الإسلامية الطارئة في اسطنبول Lebanon, news ,lbci ,أخبار اردوغان, تركيا,عون,
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الرئيس عون يتلقى دعوة لحضور القمّة الإسلامية الطارئة في اسطنبول
تلقى رئيس الجمهورية ميشال عون دعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحضور القمّة الإسلامية الطارئة في اسطنبول الأسبوع المقبل للبحث في قضيّة القدس.
وكان الرئيس الاميركي قد وقع قرارا يقضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.
 
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