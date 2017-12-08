08 كانون الأول 2017 - 06:13 08/12/2017 06:13:21

الرئيس عون يتلقى دعوة لحضور القمّة الإسلامية الطارئة في اسطنبول

Lebanon, news ,lbci ,أخبار اردوغان, تركيا,عون,

LBCI News Lebanon

تلقى رئيس الجمهورية ميشال عون دعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحضور القمّة الإسلامية الطارئة في اسطنبول الأسبوع المقبل للبحث في قضيّة القدس.

وكان الرئيس الاميركي قد وقع قرارا يقضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.