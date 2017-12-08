المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: قرار ترامب خرق فاضح وانتهاك للقرارات الدولية

اعتبر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أنّ " قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب باعتبار ​القدس​ عاصمة إسرائيل، هو بمثابة وعد بلفور جديد، وهو عدوان سافر على أمتنا ويشكّل خرقاً فاضحاً وانتهاكاً للقرارات الدولية، ويدلّ على استهانة أميركا بالأمة، وهو استباحة لكلّ عاصمة عربية وإسلامية".

ودعا الشيخ علي الخطيب في بيان الدول العربية والإسلامية إلى "التحرّك لمواجهة العدوان، وقطع العلاقات الدبلوماسية وكلّ أشكال التطبيع مع إسرائيل"، كما دعا الشعب الفلسطيني للوحدة والتصدّي لهذا القرار.

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وشدد الخطيب على "ضرورة استنفار الطاقات العربية والإسلامية لمواجهة مخاطر هذا العدوان على المنطقة والقضية الفلسطينية".