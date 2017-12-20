وزارة الخارجية تعلن عن إمتحان لتعيين 16 ملحقاً إقتصادياً... اليكم الشروط

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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عن تنظيم إمتحان لتعيين 16 ملحقاً إقتصادياً لدى بعض البعثات الدبلوماسية في الخارج وذلك اعتباراً من يوم الإثنين في 15/1/2018، على أن يقدّم المرشحون طلباتهم خلال مهلة أقصاها يوم الثلاثاء في 7/1/2018 مرفقة بالمستندات المطلوبة.وعلى الراغبين بالإشتراك في الإمتحان أن يكونوا حائزين على الإجازة اللبنانية في الحقوق أو الإجازة في العلوم الإقتصادية أو في الآداب أو إحدى الشهادات الجامعية المعادلة لها رسمياً كما وإتقان اللغة العربية وإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية.ويمكنكم الإطلاع على شروط الترشيح كافة ولائحة المستندات المطلوبة وتفاصيل الإمتحان على الرابط الإلكتروني الآتي: www.mfa.gov.lb