الجميل اختتم محادثاته في باريس بلقاء لودريان: قلقون من سياسة كم الافواه وتقييد الحريات العامة

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اختتم رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل محادثاته الرسمية في باريس، بلقاء عقده والوفد الكتائبي المرافق في الخارجية الفرنسية، مع وزير الخارجية جان ايف لودريان.وأكد رئيس الكتائب ضرورة "اتخاذ كل الخطوات الآيلة الى تعزيز سيادة الدولة على كامل أراضيها، بقواها الذاتية في الداخل وعلى طول الحدود"، مشددا على أهمية "مواصلة دعم الجيش وتسليحه وتدريبه بوصفه المؤسسة العسكرية التي تحظى بثقة جميع اللبنانيين".وأبدى الجميل في خلال محادثاته مع وزير الخارجية الفرنسية قلقه من "سياسة كم الافواه وتقييد الحريات العامة ولاسيما حرية الرأي والتعبير، وذلك مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي".واعتبر الجانبان اللبناني والفرنسي ان "قيم الحق والحرية والعدالة التي طالما دافعت عنها فرنسا، هي وحدها التي تحفظ دولة الحق والمصلحة الوطنية العليا للبلاد".واتفقا على أهمية توثيق العلاقات الثنائية، وتعزيز الديموقراطية في لبنان، ودعم إجراء الانتخابات في مواعيدها، "باعتبار انها السبيل الوحيد لتجديد الحياة السياسية".