أخبار لبنان
20 كانون الأول 2017 - 10:36
20/12/2017 10:36:10
الراعي يدعو القضاة الروحيين الى تعزيز العائلة والزواج المسيحي
الراعي يدعو القضاة الروحيين الى تعزيز العائلة والزواج المسيحي
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LBCI News Lebanon
دعا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في افتتاح السنة القضائية في المحاكم المارونية، القضاة الروحيين الى تعزيز العائلة والزواج المسيحي والدفاع عنهما.
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