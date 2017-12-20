أخبار لبنان
20 كانون الأول 2017 - 10:36
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الراعي يدعو القضاة الروحيين الى تعزيز العائلة والزواج المسيحي

الراعي يدعو القضاة الروحيين الى تعزيز العائلة والزواج المسيحي Lebanon, news ,lbci ,أخبار زواج, قضاء,الراعي,
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دعا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في افتتاح السنة القضائية في المحاكم المارونية، القضاة الروحيين الى تعزيز العائلة والزواج المسيحي والدفاع عنهما.
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