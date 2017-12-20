20 كانون الأول 2017 - 10:36 20/12/2017 10:36:10

الراعي يدعو القضاة الروحيين الى تعزيز العائلة والزواج المسيحي

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LBCI News Lebanon

دعا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في افتتاح السنة القضائية في المحاكم المارونية، القضاة الروحيين الى تعزيز العائلة والزواج المسيحي والدفاع عنهما.