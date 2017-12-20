اجتماع للجنة الوزارية لاستئجار الطاقة...كيف علقت "القوات" على توسيع اطار عمل اللجنة؟

الإعلان

عقد اجتماع للجنة الوزارية لاستئجار الطاقة.وقد اعلن وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل ان اللقاء جاء استكمالا للاجتماع السابق، وانه جرى عرض كل الخيارات المتاحة حول اصلاح قطاع انتاج الكهرباء.ولفت الى ان هناك بعض الامور التي سيتم العمل عليها مع الوزراء اعضاء اللجنة قبل الاجتماع المقبل بعد الاعياد.وزراء القوات الذين رفضوا الانضمام في شهر تشرين الاول الماضي لتلك اللجنة بحجة انها كان يفترض ان تبحث في اوراق الشركات التي تقدمت بالمناقصات، وان الموضوع ليس من اختصاص الحكومة، كان لهم تعليق عن توسيع اطار عمل اللجنة.