بري ينتقد الازدواجية داخل "المستقبل" في ما يتعلق بالنفط

20 كانون الأول 2017 - 13:31 20/12/2017 13:31:12

بري ينتقد الازدواجية

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LBCI News Lebanon

انتقد رئيس مجلس النواب نبيه بري امام كتلته في لقاء الاربعاء النيابي، الازدواجية داخل كتلة المستقبل في ما يتعلق بملف النفط...