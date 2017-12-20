أخبار لبنان
20 كانون الأول 2017 - 13:31
20/12/2017 13:31:12
بري ينتقد الازدواجية داخل "المستقبل" في ما يتعلق بالنفط
بري ينتقد الازدواجية
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LBCI News Lebanon
انتقد رئيس مجلس النواب نبيه بري امام كتلته في لقاء الاربعاء النيابي، الازدواجية داخل كتلة المستقبل في ما يتعلق بملف النفط...
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