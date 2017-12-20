اعتصام امام وزارة العدل رفضاً لنهج "كم الأفواه"

تداعى عدد من منظمات المجتمع المدني المهتمين بقضية الحريات والدفاع عنها الى الاعتصام ظهر الخميس 21 كانون الاول أمام وزارة العدل رفضاً لنهج "كم الأفواه"، وذلك لتدارس التحرك ضد سياسة القمع وكم الأفواه التي تمارسها السلطة السياسية ضد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلاميين والصحافيين وحتى السياسيين والنواب المعارضين.

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وجاء في بيان المنظمات:" إن السكوت عن الممارسات القمعية لوزارة العدل، كما السكوت على تسييس القضاء وتسخيره لأغراض الحاكمين، قد أدى إلى سلسلة من أعمال التوقيف والتحقيق والملاحقة القضائية لمجموعة من أصحاب الرأي المعارض".

ولفت البيان الى ان "ما يجري منذ فترة، يرمي إلى إرهاب الناس وتخويفهم من ممارسة حقهم الدستوري في المعارضة الديموقراطية التي لايمكن أن يحكم البلد من دونها."