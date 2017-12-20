جنبلاط بعد لقائه الحريري: التحدي الذي نواجهه أكبر بكثير من الماضي

أكد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ان ما يجمعه برئيس الحكومة سعد الحريري "تاريخ طويل من النضال المشترك، من المحطات المشرقة من اجل لبنان واستقراره ونهوضه".

وقال جنبلاط عبر حسابه الخاص على تويتر: "اليوم التحدي الذي نواجهه أكبر بكثير من الماضي وان التكاتف والتضامن معه ومع رؤيته الاصلاحية اكثر من ضروري من اجل تثبيت مسيرة العهد الذي اثبت صلابة وشجاعة عالية في الظروف الاستثنائية".

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