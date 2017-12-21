أخبار لبنان
21 كانون الأول 2017 - 07:05
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اللواء ابراهيم التقى السفير السوري

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اللواء ابراهيم التقى السفير السوري
التقى المديرالعام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم صباح اليوم، السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي وبحث معه الأوضاع العامة وشؤون النازحين السوريين. 

وشكر السفير علي جهود المديرية العامة على متابعة أوضاع النازحين، لا سيّما على الصعيد الامني. 
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