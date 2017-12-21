اللواء ابراهيم التقى السفير السوري

السفير السوري شكر جهود المديرية العامة على متابعة أوضاع النازحين

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LBCI News Lebanon

التقى المديرالعام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم صباح اليوم، السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي وبحث معه الأوضاع العامة وشؤون النازحين السوريين.



وشكر السفير علي جهود المديرية العامة على متابعة أوضاع النازحين، لا سيّما على الصعيد الامني.