دريان لأهالي السجناء الإسلاميّين: قضيتكم قضية دار الفتوى ونطالب بالعفو العام الشامل

زار وفد كبير من أهالي السجناء الإسلاميّين مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان لشكره على مواقفه الداعمة والمناصرة لقضية أبنائهم ومطالبته الدائمة بالعفو العام الشّامل.

وشرح الوفد خشيته من صدور عفو عام منقوص، متمنيا على دريان العمل مع المسؤولين على إصدار قانون العفو العام الشامل غير المنقوص.

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من جهته، رحب دريان بالوفد قائلاً: "هذه الدار هي داركم وقضية الموقوفين من أبنائكم هي قضية دار الفتوى وقضيتي"، مؤكداً بأنه مستمرٌ في مطالبته بالعفو العام الشّامل وأنه يرفض صدور اي قانون عفو لا يطال الموقوفين الإسلاميّين.

كما وعد دريان بمتابعة هذا الموضوع مع المعنيين من أجل إقرار العفو العام الشامل، مبيناً بأن هذا المطلب هو مطلب كل المسلمين في لبنان وليس فقط دار الفتوى.