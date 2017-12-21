عون نوه بدور الصليب الاحمر والهلال الاحمر: لاعطاء لبنان الافضلية عند بدء عودة السوريين

اعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عن تقديره "للدور الانساني الذي تقوم به جمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر، لا سيما في الدول العربية التي تشهد نزاعات دموية".

ولفت خلال استقباله رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر فرانشيسكو روكا، وبحضور رئيس الصليب الاحمر اللبناني الدكتور انطوان الزغبي، نائبته الدكتورة مريم غندور، الامين العام جورج كتانة، ورئيس مكتب الاتحاد الدولي في لبنان كريستيان، الى "ضرورة العمل لوقف هذه النزاعات من خلال الحلول السياسية السلمية".

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وعرض عون "النتائج المترتبة عن وجود النازحين السوريين في لبنان وانتشارهم في المناطق اللبنانية كافة"، داعيا الى "العمل على اعادتهم تدريجا الى المناطق السورية الامنة وتوزيع المساعدات الدولية عليهم في مدنهم وقراهم، لا سيما تلك التي تشهد مصالحات برعاية الدولة السورية".

وشدد على ان "لبنان اصغر دولة فيها اكبر نسبة من النازحين واللاجئين ويجب ان تعطى الافضلية عند بدء عودة السوريين الى بلدهم".

من جهته، شكر روكا الرئيس عون على "الدعم الذي يلقاه الصليب الاحمر والهلال الاحمر في لبنان".